Haber turu

Zeynep Sönmez dünyada ilk 50'de

Tenisteki gururumuz Zeynep Sönmez, yükselişini sürdürüyor. Milli sporcumuz, Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) güncellenen listesinde 3 basamak çıkarak sıralamada 48'inciliğe adını yazdırdı. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanını elde eden Zeynep, ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi olmayı başardı. Zeynep Sönmez, Wimbledon 2025 ve Avusturalya Açık 2026'da 3. tura çıkarak Türk tenis tarihinde ilk kez bu onuru Türkiye'ye yaşatmıştı.

O'NEAL: TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM!

NBA'IN efsane isimlerinden Shaquille O'Neal, Almanya'da düzenlenen etkinlikte basketbol oynadı. Köln'deki bir organizasyona katılan O'Neal, alanda kurulan basketbol sahasında atış yaptı. Katılımcıların ilgiyle izlediği 54 yaşındaki basketbol efsanesi, Türkiye'ye yaptığı ziyaret için "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye çok güzeldi" dedi. Shaquille O'Neal, 20 Ocak'ta İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş ve Başkan Erdoğan ile basketbol oynamıştı.

HIRVATİSTAN'IN YENİ HOCASI BİLİC

DÜNYA Kupası son 32 turunda Portekiz'e elenen Hırvatistan Milli Takımı'nda gönderilen teknik direktör Zlatko Dalic'in yerine Slaven Bilic getirildi. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Zlatko Dalic'in ayrılmasının ardından, 2006-2012 yılları arasında da Hırvat Milli Takımı'nı yönetmiş olan Slaven Bilic, bir kez daha Hırvat Milli Takımı'nın başına geçecek" ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş'ın 2013- 2015 sezonları arasında teknik direktörlüğünü üstlenen 57 yaşındaki Bilic, son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Fateh ekibini çalıştırmıştı.

VEDANIN ARDINDAN LAS VEGAS'TA POKER OYNAMIŞ!

BREZİLYA, Norveç'e uzatmalarda 2-1 yenilerek son 16 turunda acı bir şekilde elendikten sonra Dünya Kupası'na veda etti. Neymar'a yönelik yüksek beklentilere rağmen, daha ileriye gidemedi ve taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Foot Mercato'nun haberine göre; erken vedanın ardından Neymar, Las Vegas'ta bir poker turnuvasına katılarak herkesi şaşırttı. Brezilya milli takım kaptanının bu etkinliğe gitmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Brezilya basını da 34 yaşındaki yıldıza büyük tepki gösterdi.