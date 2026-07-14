Gençlik ve Spor Bakanlığı
koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde çok sayıda spor organizasyonu yapılacak. Bakanlık koordinasyonunda, spor federasyonları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'nin iş birliğiyle düzenlenecek etkinliklerde, 15 Temmuz şehitleri anılırken milli birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.
Etkinliklerin en önemli organizasyonlarından biri olan '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu',
yarın akşam saat 20.00'de 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2 bin 500 metrelik parkurda yapılacak koşuda sporcular, sancağı 100 metrelik etaplar halinde birbirlerine devrederek taşıyacak. Bu yılki anma etkinliklerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ortak mottosu ise "İrade Bizim, Zafer Bizim"
olacak. Spor federasyonları da anma programları kapsamında farklı branşlarda turnuva ve organizasyonlar gerçekleştirecek.