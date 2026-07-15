A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan’a set vermedi!

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 9. haftasında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri, Sırbistan karşısında parkeden 3-0 galip ayrıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'na galibiyeti getiren setler 23-25, 19-25 ve 18-25 şeklinde sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Filenin Efeleri galibiyet sayısını 6'ya yükseltti. Sırbistan ise 5. kez parkeden mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, üçüncü etaptaki ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü TSİ 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

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