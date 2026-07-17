Filenin Efeleri, Ukrayna’yı 3-2 mağlup etti!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi

Ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki yedinci galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Filenin Efeleri puanını 19'a yükseltti.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay ile Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da tribünden takip etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta etabındaki üçüncü maçında 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Belgrad Arena

HAKEMLER:Juraj Mokry (Slovakya), Andrew Charles Robb (Kanada)

TÜRKİYE: Ahmet, Murat, Mirza, Marko, Adis, Efe, Berkay (L) (Kaan, Samet, Gökçen, Bedirhan, Cafer, Hilmi)

UKRAYNA: Synytsia, Plotnystskyi, Shchurov, Tupchii, Kovalov, Semeniuk, Boiko (L), (Yanchuk, Shchytkov, Boiko (L), Kisiliuk, Tonkonoh)

SETLER: 25-27, 20-25, 25-23, 25-16, 15-11

SÜRE: 131 dakika

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör