Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi final etabı kadrosu belli oldu!
Giriş Tarihi: 18.07.2026 00:14

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi final etabı kadrosu belli oldu!

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunu duyurdu.

AA
Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi final etabı kadrosu belli oldu!
  • ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabı kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre normal sezonu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşılaşacak.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek final etabında mücadele edecek milli takımın kadrosu şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU #CANSU ÖZBAY #MELİSSA VARGAS #HANDE BALADIN #İLKİN AYDIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi final etabı kadrosu belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA