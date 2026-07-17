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Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:05

Formula 1'de sıradaki durak Belçika

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'siyle devam edecek.

AA
Formula 1’de sıradaki durak Belçika
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Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak yarış, 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00'de başlayacak, yarış ise 19 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

Bu sezonda şimdiye kadar koşulan yarışlar sonucunda Mercedes pilotu Kimi Antonelli beş galibiyetle zirvede yer alırken, takım arkadaşı George Russell iki, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise birer galibiyet elde etti.

Belçika Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 179

2. George Russell (Büyük Britanya): 154

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 147

4. Charles Leclerc (Monako): 108

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 97

- Takımlar

1. Mercedes: 333

2. Ferrari: 255

3. McLaren: 179

4. Red Bull: 128

5. Alpine: 60

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#KİMİ ANTONELLİ #FERRARİ #GEORGE RUSSELL #CHARLES LECLERC #LEWİS HAMİLTON #LANDO NORRİS

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Formula 1'de sıradaki durak Belçika
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