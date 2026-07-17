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Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:09

Galatasaray Daikin, milli voleybolcu Ayça Aykaç'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Daikin, milli voleybolcu Ayça Aykaç'ı renklerine bağladı.

AA
Galatasaray Daikin, milli voleybolcu Ayça Aykaç’ı kadrosuna kattı
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli libero Ayça Aykaç Altıntaş'ı renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'mız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Ayça Aykaç'ı kadrosuna kattı. Kulübümüz, 1996 doğumlu Türk libero ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel voleybol kariyerine VakıfBank altyapısında başlayan ve Yeşilyurt'ta kiralık oynadığı sezonun ardından sarı-siyahlı takıma geri dönen Ayça, VakıfBank ile 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Sultanlar Ligi, 5 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası olmak üzere 24 şampiyonluk yaşadı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Galatasaray Daikin, milli voleybolcu Ayça Aykaç'ı kadrosuna kattı
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