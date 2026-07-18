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Giriş Tarihi: 18.07.2026 20:00

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya kaybetti!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Volleybol Milletler Ligi'nin 11. haftasında Slovenya'ya 3-1 mağlup oldu.

AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya’ya kaybetti!
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FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 11. haftasında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri, Slovenya karşısında parkeden 3-1 mağlup ayrıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mağlup olduğu maçta setler 22-25, 25-20, 21-25 ve 23-25 şeklinde sonuçlandı.

Filenin Efeleri, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin grup aşamasındaki son maçında İran ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerine katılma hakkı elde edecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI #FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ #FİLENİN EFELERİ

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya kaybetti!
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