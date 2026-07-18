A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya’ya kaybetti!

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 11. haftasında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri, Slovenya karşısında parkeden 3-1 mağlup ayrıldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mağlup olduğu maçta setler 22-25, 25-20, 21-25 ve 23-25 şeklinde sonuçlandı.
Filenin Efeleri, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin grup aşamasındaki son maçında İran ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerine katılma hakkı elde edecek.