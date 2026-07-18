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Giriş Tarihi: 18.07.2026 18:55

Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Antonelli'nin!

Kimi Antonelli, Formula 1'de Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonun sahibi oldu.

AA
Belçika Grand Prix’sinde pole pozisyonu Antonelli’nin!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 10. etabı Belçika Grand Prix'sine Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, ilk sıradan başlayacak.

Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, 1.44.361'lik derece elde eden Antonelli, ilk cebe yerleşti.

Bu sonuçla Antonelli, bu sezon Çin, Japonya, Miami, Monaco ve Büyük Britanya'nın ardından 6. pole pozisyonuna ulaştı.

Antonelli'nin 0.317 saniye gerisinde Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen ikinci, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris de 0.440 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Belçika Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FORMULA 1 #KİMİ ANTONELLİ

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Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Antonelli'nin!
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