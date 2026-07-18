Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu’nda yüzen ilk Türk olarak tarihe geçti

Kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu ile bir Guinness rekoru bulunan Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'na en yakın bölgelerden Svalbard Takımadaları'nda 4 derece sıcaklıktaki Arktik sularda 1200 metre yüzerek bir ilki başardı.

10 aylık kızı Alya ile bu yolculuğa çıkan 38 yaşındaki yüzücü, zorlu koşulların yanı sıra anne olmanın getirdiği sorumluluğa da göğüs gererek unutulmaz bir deneyime imza attı.

Aynı zamanda psikolog olan Deniz Kayadelen, tarihi başarısıyla hem Türk bayrağını Kuzey Kutbu'nda dalgalandırdı hem de tüm annelere ilham olmayı hedefledi.

"TÜM ANNELERE VE BÜTÜN TÜRKİYE'YE İLHAM OLSUN"

Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Çok zorlu şartlarla mücadele ederek hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü vurgulayan Deniz, "Burada olmak mucizevi bir şey. Kızımla burada olmak anne olarak farklı bir duygu katıyor. Farklı bir sorumluluk. Teknemiz çok küçük ve hava koşulları çok zorlu olduğu için onu yanıma almadım. Otelde bırakmak zorunda kaldım. Her yüzüş anında onu düşündüm. Tüm annelere ve bütün Türkiye'ye ilham olsun. Türkiye'den bir ilki başararak buzullarda Arktik sularda, Kuzey Kutbu'na en yakın bölgede yüzdüm. Çok mutlu ve gururluyum. Yalnızca kendim için değil; ülkem ve yeni bir anne olarak hayallerinden vazgeçmeyen tüm kadınlar için yüzdüm. Türk bayrağını dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde dalgalandırmanın gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

"TARİH YAZDIM, TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDIM"

Bu yolculukla kızı Alya'nın yanında bulunmasının farklı bir psikoloji olduğunu ve sorumluluk duygusu getirdiğini aktaran Deniz Kayadelen, şu ifadeleri kullandı:

"Suya girmeden kendime 'Yaz sıcağında antrenman yapamadım. Başarabilecek miyim? Sağlık sorunu yaşayacak mıyım? Bana bir şey olursa, kızıma ne olur?' gibi önemli sorular sordum. Kaygılarım ve korkularım vardı. Ancak meditasyon ve nefes egzersizleri yaptım. Zihnimi sakinleştirerek suya girdim. Dikkatli bir şekilde girdim ve sağlıklı bir şekilde çıktım. Alya'nın bu yolculukta benimle olmasının farklı psikolojik etkisi var. Hem psikolojik hem de sorumluluk duygusu. Bu yüzüş kariyerim açısından çok önemli. Misyonum her zaman mucize yaratmak, doğadan ilham almak ve başkalarına ilham olmak. Tarih yazdım. Türk bayrağını dalgalandırdım. Şu ana kadar hiçbir Türk, bu buzlu sulara girmedi. İlk Türk olarak çok gururluyum. Her zaman limitlerimizin ötesinde mucizeler yaratabiliriz. Türk kadınının ve annelerinin gücünü göstermiş oldum. Hepimize ilham olsun. Korkularımıza rağmen adım atmak benim için büyük anlam taşıyor. Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk ünvanını aldım. Amacım her zaman ilklere imza atmak ve öncü olmak."

"KUZEY KUTBU, ANTARKTİKA HAYALLERİNDEN DOĞDU"

Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'nda yüzme fikrinin Antarktika hayallerinden doğduğunu kaydetti.

Bu hedefinin gerçekleşme sürecini anlatan 38 yaşındaki yüzücü, "Hayalim hep Antarktika'ya gitmekti. Bebeğim daha çok küçük. Antarktika uzun bir yolculuk. Çocuğumun 10 yaşına gelmesi gerekiyor. Madem Antarktika olmuyor Kuzey Kutbu olsun istedim. Hayatta her zaman her şeyin bir çözümü var. Hayallerimizi ve vizyonumuzu biraz daha esnek tutup koşullara göre adapte edebilirsek ne mutlu. Kuzey Kutbu, Antarktika hayallerinden doğdu. Yıllar sonra kızıma bu fotoğrafları gösterdiğimde korkuya rağmen hareket etmeyi, limitlerin ötesine geçmeyi, cesaretle yola çıkmayı, adım adım gücünü keşfetmeyi ve belirsizliklerle başa çıkmayı öğrenmeyi anlamasını istiyorum. Annelik duygusu bana bambaşka bir sorumluluk kattı. Onun varlığı bana güç veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör