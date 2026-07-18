Efeler geri döndü Ukrayna’yı yıktı

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Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'yı 2-0 geriden gelip 3-2 devirdi.
Sırbistan'ın Belgrad şehrinde oynanan dev maçta setler 25-27, 20-25, 25-23, 26-25 ve 15-11 sona erdi. Bu sonuçla Filenin Efeleri, 7. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skoreri Türkiye'den 18 sayı kaydeden Adis Lagumdzija oldu.
Ay-Yıldızlılar bir sonraki maçında bugün saat 17.30'da Slovenya ile karşılaşacak. Organizasyonun final etabına Çin'in Ningbo şehri ev sahipliği yapacak.