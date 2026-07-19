Fenerbahçeli sporcudan Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya

Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası, İtalya
'nın Rieti kentinde düzenlenen Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda Fenerbahçeli milli atlet Abdulsamet Duman piste çıktı. 2 bin metre su engelli koşusunda yarışan Duman, elde ettiği 5:50.07'lik derecesiyle üçüncü oldu. İspanyol
atlet Pablo Vazquez'in 5:49.03'le birinci olduğu yarışı İsviçreli atlet Jonas Beutler de 5:49.51 ile ikinci sırada tamamladı.
16 Temmuz'da başlayan Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası, bugün yapılacak yarışlarla sona erecek.
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Ahmet Fettah Akkuş - Editör