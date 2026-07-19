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Giriş Tarihi: 19.07.2026 17:18 Son Güncelleme: 19.07.2026 17:20

Fenerbahçeli sporcudan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Fenerbahçeli milli atlet Abdulsamet Duman, bronz madalya kazandı.

İHA
Fenerbahçeli sporcudan Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya
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Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası, İtalya'nın Rieti kentinde düzenlenen Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda Fenerbahçeli milli atlet Abdulsamet Duman piste çıktı. 2 bin metre su engelli koşusunda yarışan Duman, elde ettiği 5:50.07'lik derecesiyle üçüncü oldu. İspanyol atlet Pablo Vazquez'in 5:49.03'le birinci olduğu yarışı İsviçreli atlet Jonas Beutler de 5:49.51 ile ikinci sırada tamamladı.
16 Temmuz'da başlayan Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası, bugün yapılacak yarışlarla sona erecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#İTALYA #İSVİÇRE #İSPANYOL #AVRUPA ŞAMPİYONASI

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Fenerbahçeli sporcudan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
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