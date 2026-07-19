Belçika Grand Prix’sini kazanan Kimi Antonelli!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun 10. ayağı Belçika Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.
Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa, pole pozisyonundan başlayan Kimi Antonelli, 1 saat 24 dakika 42.479 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc yarışı liderin 1.952 saniye arkasında ikinci, Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen ise liderden 11.586 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
Formula 1'de 2026 sezonunun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'si, 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 204
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 159
3. George Russell (Büyük Britanya): 154
4. Charles Leclerc (Monako): 126
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 103
Takımlar
1. Mercedes: 358
2. Ferrari: 285
3. McLaren: 195
4. Red Bull: 151
5. Alpine: 61