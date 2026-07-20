Finalin efeleri!

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü etabında A Milli Erkek Voleybol Takımımız, İran'ı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez finallere kaldı. Belgrad'daki maçta ilk sete kötü başlayan Türkiye 25-17 yenildi ve 1-0 geriye düştü. Sonrasında toparlanan Ay-Yıldızlılarımız; 25-22, 25-16, 25-19'luk setlerde geri dönüşü başardı ve 3-1 ile kazanan taraf oldu. Türkiye, grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamlayarak 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentindeki final etabına adını yazdırdı. Çeyrek finaldeki rakibimiz, kalan maçların tamamlanmasının ardından belli olacak.

EN BÜYÜK BAŞARIM!

Başantrenörümüz Slobodan Kovac, kariyerinin en önemli başarısı olduğunun altını çizip, "Türkiye ilk 7'de dünya sıralamasında. Bu benim kariyerimdeki en iyi başarı. Gururluyuz. Kısa zaman içinde bu kadar şeyi değiştirdik. Herkes destekledi, çok çalıştık. Mental olarak iyi başlamadık ama adım adım oyunumuza döndük. Biz erkek voleybolu olarak ikinci planda olduğumuzu biliyoruz. Kadınlara büyük ilgi var. Herkesi kazanmamız için başarı lazım" dedi.

'HAYALİMİZE KOŞUYORUZ'

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, zafer sonrası şöyle konuştu: "Hayallerimizden biri, erkek ve kadın takımının birlikte olimpiyata gitmesi. Onun kapısını açtık. Bu çocuklar, bunu da bu ülkeye yaşatacaklar."