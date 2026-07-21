A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli: "Güzel bir çeyrek final bizi bekliyor"

2026 Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) final etabı öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki Andaz Hotel'de düzenlenen basın toplantısında A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu.

Daniele Santarelli, açıklamasında güç dengelerinin birbirine çok yakın olduğunu ve çok güzel bir çeyrek finalin kendilerini beklediğini söyledi.

Voleybol şöleni yaşanacağını ifade eden Santaralli, "Umarım her takım elinden gelenin en iyisini ortaya koyar. Burada olmayı hak eden takımların mücadele edeceğini düşünüyorum." dedi.

"FARKLI BİR ÇEYREK FİNAL OLACAK"

Kanada'ya karşı "farklı bir çeyrek final" beklediklerini vurgulayan Santarelli, "Bu noktaya geldikleri için takımları, antrenörleri ve oyuncuları tebrik ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Bizim için Kanada'ya karşı oynayacağımız farklı bir çeyrek final olacak. Gerçi son on yılda Giovanni'ye karşı belki de milyonlarca kez oynamışımdır, her zaman güzel bir rekabet ortamı oluyor. Burada olmaktan mutluyuz ve umarım en iyi voleybolumuzu sergileyebiliriz." diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör