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Giriş Tarihi: 21.07.2026

Filenin Efeleri’nin rakibi Slovenya

Filenin Efeleri’nin rakibi Slovenya
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, ilk kez yükseldiği 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde rakibi Slovenya oldu. Üçüncü hafta maçlarının ardından normal sezonu 8 galibiyet ve 22 puanla 6. tamamlayan Ay-Yıldızlılar, çeyrek finalde 26 puanla 3. basamakta yer alan Slovenya ile eşleşti. Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki Filenin Efeleri, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek turnuvada Slovenya ile 29 Temmuz'da TSİ 10.00'da oynayacak. Kazanırsak Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. VNL Final Etabı'nın diğer eşleşmeleri ise Polonya-Ukrayna, Japonya-Çin ve İtalya-ABD oldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Filenin Efeleri’nin rakibi Slovenya
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