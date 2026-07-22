Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde ilk yarı final eşleşmesi belli oldu

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti.
Yarı final karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
Salon: East Asian Games Dome
Hakemler: Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
Brezilya: Roberta, Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Lorena (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara, Luzia)
Japonya: Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura (Kojima, Fukudome, Shigihara, Sakae, Iwasawa, Kitamado, Akimoto, Yamaguchi)
Setler: 24-26, 25-22, 25-16, 25-20
Süre: 120 Dakika