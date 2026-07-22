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Giriş Tarihi: 22.07.2026 16:46 Son Güncelleme: 22.07.2026 16:47

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk yarı final eşleşmesi belli oldu

Brezilya, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finalde İtalya ile eşleşti.

AA
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde ilk yarı final eşleşmesi belli oldu
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2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti.

Yarı final karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Salon: East Asian Games Dome

Hakemler: Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Brezilya: Roberta, Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Lorena (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara, Luzia)

Japonya: Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura (Kojima, Fukudome, Shigihara, Sakae, Iwasawa, Kitamado, Akimoto, Yamaguchi)

Setler: 24-26, 25-22, 25-16, 25-20

Süre: 120 Dakika

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#İTALYA #JAPONYA #HIRVATİSTAN

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Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk yarı final eşleşmesi belli oldu
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