Filenin Sultanları Çin’de sahne alıyor

Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Kanada ile mücadele edecek. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 11.00'de başlayacak. Türkiye, lig etabında 9 galibiyetle 4'üncü sırada yer aldı. Millileri 2017-2022 yıllarında çalıştıran, 2008'denbu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nınbaşantrenörlüğünü üstlenen Guidetti yönetimindekiKanada
ise lig etabını 8 galibiyetle 5'inci tamamladı. Filenin Sultanları, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'ini kazandı.
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Mete Efendioğlu - Editör