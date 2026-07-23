GoTürkiye’nin Formula 1 tanıtım filmine büyük ilgi! 64 milyondan fazla görüntülenme...

"FORMULA 1 İLE İSTANBUL'U ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 Turkish Grand Prix'si için hazırlanan kampanyanın ulaştığı etkileşime ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Formula 1, İstanbul'un tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişiye anlatmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. 'Catch It If You Can' kampanyamızın kısa sürede ulaştığı 64 milyondan fazla görüntülenme, uluslararası tanıtım çalışmalarımızın güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Yarış gününe kadar İstanbul'umuzu ve ülkemizi Formula 1 aracılığıyla dünyaya anlatmaya devam edeceğiz."