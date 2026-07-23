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Giriş Tarihi: 23.07.2026 14:11 Son Güncelleme: 23.07.2026 14:14

GoTürkiye'nin Formula 1 tanıtım filmine büyük ilgi! 64 milyondan fazla görüntülenme...

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan "Catch It If You Can" tanıtım filmi, GoTürkiye'nin dijital iletişim kanallarında 64 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

GoTürkiye’nin Formula 1 tanıtım filmine büyük ilgi! 64 milyondan fazla görüntülenme...
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Formula 1 Turkish Grand Prix 2027'ye yönelik uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında hazırlanan film, kısa sürede ulaştığı görüntülenme rakamıyla dikkat çekti.

ON MİLYARLARCA KİŞİYE ULAŞTI

Formula 1 yedek pilotu Yuki Tsunoda'nın İstanbul'un simge noktalarında yer aldığı reklam filmi, GoTürkiye'nin dijital platformlarının yanı sıra CNN International, BBC, Al Jazeera ve Euronews ekranlarında da yayınlandı. Dijital platformlar ve uluslararası televizyon yayınlarıyla birlikte kampanya, dünyanın farklı bölgelerinde on milyonlarca kişiye ulaştı.

"FORMULA 1 İLE İSTANBUL'U ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 Turkish Grand Prix'si için hazırlanan kampanyanın ulaştığı etkileşime ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Formula 1, İstanbul'un tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişiye anlatmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. 'Catch It If You Can' kampanyamızın kısa sürede ulaştığı 64 milyondan fazla görüntülenme, uluslararası tanıtım çalışmalarımızın güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Yarış gününe kadar İstanbul'umuzu ve ülkemizi Formula 1 aracılığıyla dünyaya anlatmaya devam edeceğiz."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Formula 1® Turkish Grand Prix'ye kadar uzanan süreçte uluslararası medya çalışmaları, dijital iletişim kampanyaları ve içerik üreticileriyle gerçekleştirilecek iş birlikleriyle Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

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FORMULA 1, 2027-2031 YILLARI ARASINDA İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK

Formula 1 Turkish Grand Prix, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) uzun yıllara yayılan girişimleri sonucunda yeniden Formula 1 takvimine dahil edildi. Formula 1 yarışları, 2027-2031 yılları arasında TOSFED organizasyonunda İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI #MEHMET NURİ ERSOY #FORMULA 1

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