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Giriş Tarihi: 23.07.2026 14:32

Hande Baladın: "Zor olacağını biliyorduk"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın, Kanada maçının ardından, "Kanada da güçlü bir koça sahip, bu sebeple zor olacağını biliyorduk" dedi.

AA
Hande Baladın: Zor olacağını biliyorduk
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Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Hande Baladın ve Sinead Jack Kısal, açıklamalarda bulundu.

Hande, Kanada'nın güçlü bir takım olduğunu ifade ederek, "Bu tarz maçlar her zaman zorlu geçer. Kanada da güçlü bir koça sahip, bu sebeple zor olacağını biliyorduk ama takım olarak, özellikle ilk setten sonra iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum.

HANDE BALADIN: "ÇOK MUTLUYUM"

İlk sette biraz basit hatalarımız fazlaydı. Bunun farkındaydık. Bu nedenle hata sayımızı azaltarak orta oyuncularımızı daha etkili kullanmak istedik ve bunu başardık. O yüzden çok mutluyum." şeklinde konuştu.

JACK KISAL: "HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Milli orta oyuncu Sinead Jack Kısal da maçın zorlu geçtiğini ancak ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyduklarını dile getirerek, "Kanada güçlü bir takım ancak bugün oyundaki birliktelik maçı kazanmamızı sağladı. Bir sonraki maç da zor ancak her şeyimizi ortaya koyacağız." diye konuştu.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#HANDE BALADIN #A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #ÇİN #KANADA

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Hande Baladın: "Zor olacağını biliyorduk"
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