Islam Dulatov, UFC’de Türkiye için dövüşecek!

Rus MMA sporcusu Islam Dulatov, Türk vatandaşlığına geçti ve bundan böyle UFC'de Türkiye'yi temsil edecek.

Dünyanın en büyük dövüş organizasyonu olan UFC'de mücadele eden Dulatov, orta sıklette düzenlenecek olan ve cumartesi günü gerçekleşecek tarihi maç için duygularını dile getirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başarılı sporcu, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a bana duydukları güven ve verdikleri destek için gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye adına mücadele edecek olmak benim için büyük bir onur. Bu bayrağı omuzlarımda taşımak benim için her şeyden daha büyük bir gurur.

Cumartesi günü Abu Dabi'de Türk bayrağıyla kafese çıkacağım. Türk milletinin duasını ve desteğini arkamda hissetmek bana büyük güç verecek. İnşallah zafer sevincini hep birlikte yaşayacağız ve ay-yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğim" dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör