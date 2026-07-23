TÜRKİYE KANADA CANLI | Filenin Sultanları, Kanada karşısında! Maç başladı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Kanada ile mücadele ediyor. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da oynanan karşılaşma, TSİ 11.00'de başladı.
TÜRKİYE 1 - 1 KANADA
1.SET: TÜRKİYE 22 - 25 KANADA
2.SET: TÜRKİYE 25 - 21 KANADA
3.SET: TÜRKİYE 14 - 17 KANADA
İLK 6'LAR
Türkiye: Elif - Vargas - İlkin - Hande - Zehra - Jack - Gizem
Kanada: Brie - Van Ryk - Gray - Guezen - Maglio - Thokbuom - Jost
Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 mağlup eden milliler, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'ini kazandı.