Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri TÜRKİYE KANADA CANLI | Filenin Sultanları, Kanada karşısında! Maç başladı...
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:51 Son Güncelleme: 23.07.2026 12:17

TÜRKİYE KANADA CANLI | Filenin Sultanları, Kanada karşısında! Maç başladı...

2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile Çin'de karşılaşıyor. TSİ 11.00'de başlayan mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

TÜRKİYE KANADA CANLI | Filenin Sultanları, Kanada karşısında! Maç başladı...
  • ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Kanada ile mücadele ediyor. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da oynanan karşılaşma, TSİ 11.00'de başladı.

TÜRKİYE 1 - 1 KANADA

1.SET: TÜRKİYE 22 - 25 KANADA

2.SET: TÜRKİYE 25 - 21 KANADA

3.SET: TÜRKİYE 14 - 17 KANADA

İLK 6'LAR

Türkiye: Elif - Vargas - İlkin - Hande - Zehra - Jack - Gizem

Kanada: Brie - Van Ryk - Gray - Guezen - Maglio - Thokbuom - Jost

Türkiye, lig etabında 9 galibiyetle 4'üncü sırada yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2017-2022 yıllarında çalıştıran, 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ise lig etabını 8 galibiyetle 5'inci tamamladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 mağlup eden milliler, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'ini kazandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #DÜNYA ŞAMPİYONASI #TÜRKİYE #KANADA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜRKİYE KANADA CANLI | Filenin Sultanları, Kanada karşısında! Maç başladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA