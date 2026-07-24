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Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:36

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Çin ile karşılaşacak!

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Çin, yarın kozlarını paylaşacak.

AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Çin ile karşılaşacak!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde yarın ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak.

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #VNL

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Çin ile karşılaşacak!
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