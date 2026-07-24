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Giriş Tarihi: 24.07.2026 10:03

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 11. etabı olan Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek.

AA
Formula 1’de sıradaki durak Macaristan!
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış ise 26 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Bu sezon şimdiye kadar koşulan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli altı, takım arkadaşı George Russell iki, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ile Charles Leclerc ise birer galibiyet elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 204

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 159

3. George Russell (Büyük Britanya): 154

4. Charles Leclerc (Monako): 126

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 103

- Takımlar

1. Mercedes: 358

2. Ferrari: 285

3. McLaren: 195

4. Red Bull: 151

5. Alpine: 61

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#KİMİ ANTONELLİ #GEORGE RUSSELL #LEWİS HAMİLTON #CHARLES LECLERC #LANDO NORRİS #MCLAREN #MERCEDES #FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI

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Formula 1'de sıradaki durak Macaristan!
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