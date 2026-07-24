Şampiyonluğa koşuyoruz

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol takımımız yarı finale yükseldi. Çeyrekfinalde lig etabını 5. sırada tamamlayanFilenin Sultanları, GiovanniGuidetti'nin çalıştırdığı Kanadaile karşılaştı. İlk sette savunmada yapılan hataların faturasını kesen Kanada, 25-22 ile 1-0 öne geçen taraf oldu. Sonrasında kendine gelen millilerimiz, 25-21'lik setle oyuna denge getirdi. Vargas'ınetkili oyunu ile Türkiye psikolojiküstünlüğü de eline geçirirken25-21 ve 25-17 ile kalaniki seti de kazanıp mücadeleden3-1'lik galibiyetleayrıldı. Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 6. kez son 4 takım arasına kaldı.

'REAKSİYONUMUZ ÖNEMLİ'

HANDE Baladın ve Sinead Jack Kısal, yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi…

BALADIN: "Bu tarz maçlar her zaman zorlu geçer. Kanada da güçlü bir koça sahip, bu sebeple zor olacağını biliyorduk ama takım olarak, özellikle ilk setten sonra iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum."

KISAL: "Kanada güçlü bir takım ancak bugün oyundaki birliktelik maçı kazanmamızı sağladı. Çin de zor ancak her şeyimiziortaya koyacağız."



SANTARELLİ: FAZLASINI İSTİYORUZ

BAŞANTRENÖR Daniele Santarelli, soyunma odasında oyuncuları ile şampiyonluk üzerine konuştuklarını söyledi. "Artık daha fazlasını istiyorum" diyerek takımına duygularını anlattığını söyleyen Santarelli, şöyle devam etti: "Bu yarı finali çok istiyordum çünkü son iki yazda yaşadıklarımız, kaybetme şeklimiz ve yazın en önemli turnuvasına hazırlanma sürecimiz zordu. Bu yaz ise 'Artık daha fazlasını istiyorum.' dedim. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Madem buradayız, elbette daha fazlasını istiyoruz."



VARGAS DAMGAS

Milli voleybolcu Vargas günün kahramanlarındandı. Kanada karşısında 23'ü hücum ve dördü servis olmak üzere toplamda 27 sayı alan Vargas yarı final biletini getiren oyunculandan oldu. 13 hücum ve 1 blokla damga vuran Hande Baladın ise arkadaşını takip etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör