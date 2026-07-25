A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde 3. kez finalde!

Ay-yıldızlı ekip finalde dünya sıralamasının 2. basamağındaki Brezilya ile karşılaşacak.

Milliler, yarın TSİ 14.30'da altın madalya için sahaya çıkacak. Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 3-1, 2024 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında da 3-1 yenilen milliler, bu karşılaşmaların rövanşını almak için parkeye çıkacak.

FIVB Voleybol Milletler Ligi tarihinde finalde 4 kez kaybeden Brezilya, 5. finalinde ilk şampiyonluğunu almak için mücadele edecek.

Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya almaya çalışacak.