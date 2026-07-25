Bizim iÇin finale çıkın

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Çin ile bugün karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada bitirdi. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen organizasyonda çeyrek finalde Türkiye, Kanada'yı devirmişti. 22-25'lik ilk setin ardından Ay-Yıldızlılar 25-21, 25-21 ve 25-17'lik setlerle 3-1'lik galibiyete uzanıp, ABD'yi mağlup eden Çin ile eşleşti. Türkiye ile Çin arasındaki mücadele 14.30'da başlayacak ve TRT 1'den ekranlara gelecek.

GÖZLER VARGAS'TA

Kanada karşısında 23'ü hücum ve dördü servis olmak üzere toplamda 27 sayı alan Vargas, Çin karşısında da Türkiye'nin en büyük silahı olacak.

YARI FİNAL BİZİM İŞİMİZ

Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ediyor. Filenin Sultanları, final etabında 6. kez yarı final oynayacak.

KAZANIRSAK RAKİP: BREZİLYA/İTALYA

illiler, rakibini elemesi halinde Brezilyaİtalya karşılaşmasının galibiyle finalde mücadele edecek

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör