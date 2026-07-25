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Giriş Tarihi: 25.07.2026 13:37

Brezilya, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde finalde!

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı final maçında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya finale yükselme başarısı gösterdi.

AA
Brezilya, FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde finalde!
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2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final etabında Brezilya, İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Brezilya final maçında bugün TSİ 14.30'da oynanacak Çin-Türkiye maçının galibiyle karşılaşacak. Final karşılaşması yarın TSİ 14.30'da yapılacak.

Organizasyonda üçüncülük maçı ise yarın TSİ 10.30'da oynanacak.

MAÇIN DETAYLARI

Brezilya: Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara)

İtalya: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Meli, Giovannini)

Setler: 21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12

Süre: 144 dakika

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BREZİLYA

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Brezilya, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde finalde!
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