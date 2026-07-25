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Giriş Tarihi: 25.07.2026 20:51

Lewis Hamilton'a Macaristan Grand Prix'sinde 3 sıra cezası!

Lewis Hamilton, Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde 3 sıra cezasına çarptırıldı.

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Lewis Hamilton’a Macaristan Grand Prix’sinde 3 sıra cezası!
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Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'sine, aldığı ceza nedeniyle beşinci cepten başlayacak.

Başkent Budapeşte'deki sıralama turlarını son dünya şampiyonu Lando Norris'in 0.012 saniye gerisinde ikinci bitiren Hamilton'a, Oscar Piastri'yi engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası verildi.

Yarın yapılacak yarışa Norris pole pozisyonundan, Charles Leclerc ikinci, Kimi Antonelli üçüncü, Oscar Piastri dördüncü, Hamilton ise beşinci sıradan başlayacak.

McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Norris, 1 dakika 17.207 saniyelik derecesiyle bu sezon ilk kez pole pozisyonunun sahibi olmuştu.

Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'si, TSİ 16.00'da başlayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#LEWİS HAMİLTON #FORMULA 1

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Lewis Hamilton'a Macaristan Grand Prix'sinde 3 sıra cezası!
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