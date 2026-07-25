Rize’de Formulaz heyecanı

Red bull'un Rize'de düzenlediği geleneksel tahta araba yarışı "Formulaz", yarın 16'ncı kez spor tutkunlarını buluşturacak. Yalnızca el yapımı tahta arabaların mücadele ettiği, eğlence ve aksiyonun bir araya geldiği etkinlik, Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek. Bölgeye özgü kültürel mirası yeni nesillere taşıyan Formulaz, tahta arabaları Tunca'nın yokuşlarında yeni pistiyle buluşturacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun da geçmişte katılım sağladığı etkinlik, bugüne dek pek çok yerel yarışçının birden fazla kez zirveye çıktığı anlara sahne oldu.
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Mete Efendioğlu - Editör