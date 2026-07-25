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Giriş Tarihi: 25.07.2026 21:23

U17 Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu!

U17 Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda namağlup altın madalya kazandı.

AA
U17 Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu!
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Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre milliler, Kosova'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'ndaki son maçında Arnavutluk'u 25-5, 25-9 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla organizasyonda 5'te 5 yapan milli takım, 14 puanla Balkan şampiyonu oldu. Türkiye'nin ardından ikinci sırayı 13 puanla Karadağ aldı.

Ay-yıldızlılar, daha önce Moldova, Kosova ve Bulgaristan'ı 3-0, Karadağ'ı ise 3-2 yenmişti.

Milli takımdan Nejla Guzonjic "en iyi orta oyuncu", Çağla Çağalayandere "en iyi pasör çaprazı", Ecrin Selin Türkyaşar ise "en değerli oyuncu" seçildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

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U17 Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu!
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