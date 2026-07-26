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Giriş Tarihi: 26.07.2026 17:23 Son Güncelleme: 26.07.2026 18:02

Başkan Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı arayarak sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Başkan Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Çin'in Makao şehrinde oynanan ve TSİ 14.30'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'le Filenin Sultanları oldu. Milliler bu sonuçla turnuvada ikinci kez zafere ulaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Dev zafer sonrası ilk tebrik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı arayarak sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Üstündağ, Erdoğan ile görüşmesinde "Kupayı size getiriyoruz sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

"TÜM TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRDILAR"

Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Başkan Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik!
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