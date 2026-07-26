Daniele Santarelli: Aramızdaki kimya gerçekten çok iyi!

Brezilya karşısında taktiksel performansın yanı sıra oyuncuların mücadele gücünün de belirleyici olduğunu vurgulayan İtalyan başantrenör, "Onları yenebilmek için yalnızca taktiksel açıdan değil, sahadaki tutumumuzla da harika bir maç oynamamız gerekiyordu. Bugün iki inanılmaz savunma yaptık. Top neredeyse yere düşmüşken oyuncuların o top için mücadele ettiğini gördüm. Gizem'in küçük bir sakatlığı olmasına rağmen oynadığını gördüm. Oyuncuların bazı anlarda gergin olduğunu ancak maçın içinde kalmayı sürdürdüklerini gördüm. Olumsuz bir şey yaşandığında bile maçı kazanabileceğimize inanmaya devam ettik. Benim için gerçekten harika bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişte elde edilen başarılardan ziyade bugüne odaklanmayı tercih ettiğini belirten Santarelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bugün hakkında konuşmayı seviyorum. Bugün kazandığımız bir madalya var. Yarından itibaren Avrupa Şampiyonası'nı düşünmeye başlayacağız çünkü sıradaki adımımız bu. Türkiye için elimden gelen her şeyi vermek istiyorum. Bizim için önemli bir organizasyon olacak. Umarım mümkün olan en iyi sonucu elde edebiliriz."