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Giriş Tarihi: 26.07.2026 15:37

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si, Malezya'da düzenlenecek

Formula 1'de yapılması planlanan ancak güvenlik gerekçesiyle iptal edilen Bahreyn Grand Prix'si, Malezya'da bulunan Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek.

İHA
Formula 1 Bahreyn Grand Prix’si, Malezya’da düzenlenecek
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Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle iptal edilen Bahreyn Grand Prix'sinin yerine yapılacak yarışın belli olduğu ifade edildi. Buna göre yeni yarışın Bakü ve Singapur Grand Prix'leri arasında 2-4 Ekim 2026 tarihlerinde Malezya'da bulunan Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleşeceği belirtildi.
Formula 1'de Malezya Grand Prix'si son olarak 2017 yılında yapıldı ve Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı.
Takvimde yer alan Bahreyn Grand Prix'si, Orta Doğu'da yaşanan olaylardan dolayı güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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