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Giriş Tarihi: 26.07.2026 18:01

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Filenin Sultanları'na tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

İHA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan Filenin Sultanları’na tebrik!
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde, güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup ederek 2. kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu tarihi başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü ve uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ay-yıldızlı formamızla sahaya koydukları azim, inanç ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımıza, teknik ekibimize, Türkiye Voleybol Federasyonumuza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filenin Sultanları'nın ikinci kez kazandığı bu şampiyonluğun, gelecek nesil sporcularımıza ilham kaynağı olacağına inanıyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Filenin Sultanları'na tebrik!
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