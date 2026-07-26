Mehmet Akif Üstündağ: İlk arayan Sayın Cumhurbaşkanımız oldu!

Şampiyonluk töreninde İstiklal Marşı'nın okunmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Üstündağ, "İstiklal Marşı'mızı dinlerken gururlanmamak, tüylerin diken diken olmaması mümkün değil. Bize bu güzellikleri yaşattıkları için sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Bugüne gelmemizde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üstündağ, bir sonraki hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda da bu mutluluğu ülkemizde hep birlikte yaşarız. Sporcularımızın ellerine, emeklerine sağlık." şeklinde sözlerini tamamladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör