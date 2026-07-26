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Giriş Tarihi: 26.07.2026 18:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin şampiyonu Filenin Sultanları'nı kutladı.

DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den A Milli Kadın Voleybol Takımı’na tebrik!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Nene Hatun'un yiğitliğini, Şerife Bacı'nın korkusuzluğunu, Kara Fatma'nın cesaretini yüreklerinde taşıyan Türk kadınları, sahada gösterdikleri azim, inanç ve mücadele ruhuyla aziz milletimize tarifsiz bir gurur yaşatmıştır. Ay yıldızlı al bayrağımızı dünyanın zirvesinde gururla dalgalandıran Filenin Sultanları, Türk kadınının zorluklar karşısındaki mücadele kudretini bütün cihana bir kez daha ilan etmiştir. Bu büyük zaferde emeği geçen Türkiye Voleybol Federasyonumuzu, teknik ekibimizi ve kıymetli sporcularımızı gönülden kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik!
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