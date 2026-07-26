Size şampiyonluk yakışır

Söz konusu A Milli Kadın Voleybol Takımı olunca her maç ayrı bir heyecana dönüşüyor... Çünkü Filenin Sultanları sahaya çıktığında sadece kazanmayı değil, son topa kadar savaşmayı da garanti ediyor. 2026 FIVB Milletler Ligi kızlarımızın yabancısı olduğu bir organizasyon değil. Turnuva ilk kez 2018'de düzenlendiğinde ABD ile final oynamış, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 3-2 kaybederek gümüş madalyada kalmışlardı. Ardından 2023 geldi... Türk voleybolunun altın yılı. Çin'i finalde 3-1 mağlup ederek tarihimizdeki ilk VNL şampiyonluğunu kazandılar. Bununla da yetinmeyip aynı yıl Avrupa şampiyonluğunu elde ederek dünya sıralamasının zirvesine yerleştiler.

MADALYA GARANTİ AMA…

Bugün takvimler 2026'yı gösteriyor... Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen VNL'nin yarı finalinde yine Çin karşımızdaydı. Ay-Yıldızlılar, rakibine adeta nefes aldırmadı; 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrılarak bir kez daha finale yükseldi. Finalde rakip Brezilya... Sambacılar, nefes kesen yarı finalde dünya sıralamasının bir numarası İtalya'yı 3-2 yenerek adını finale yazdırdı. Şimdi gözler TSİ 14.30'da TRT 1 ekranlarında başlayacak dev mücadelede. Bu finalin ayrı bir anlamı da var... Brezilya, VNL tarihinde çıktığı dört finali de kaybetti. 5.'de mutlu sonu istiyor. Ancak Sultanlar'ın da geçen yıl VNL'de 3-1, Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya maçında yine 3-1 mağlup olduğu Sambacılar karşısında kapatmak istediği bir hesabı var. Madalyamız garanti ama altın bu neslin mücadele ruhuna daha çok yakışacak.

FİNALLER DEĞİL SONUÇ ÖNEMLİ

Türkiye'ye 2023 yılında ilk VNL şampiyonluğunu kazandıran başantrenör Daniele Santrelli, Çin maçı sonrası oldukça mutluydu. İtalyan hoca, "Oyuncularım taktiklerime karşılık verdiler. Takım olarak savaştık. Her topa giren, her bloğa çıkan oyuncularım finali ne kadar istediklerini gösterdi. Brezilya her zaman Brezilya'dır. Ze Roberto gibi çok önemli bir öğretmenleri var. Benim için finaller değil sonuç önemlidir. Ama ülkeye altın madalya ile dönmek istiyoruz" dedi.

DÜNYANIN HER YERİ BİZE TÜRKİYE

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şunları söyledi: "Her geçen gün form grafiği yükselen, istek ve arzusu hiç düşmeyen bir takımımız var. İnşallah finalde de kazanan Türkiye olacaktır. Bu şampiyonanın ardından Avrupa Şampiyonası var. O da 21 Ağustos'ta Türkiye'de olacak. Bu da bizim için bir motivasyon. Ben sporcularımla, ülkemle gurur duyuyorum. Çin'de de taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Şunu çok rahat söylüyoruz ki dünyanın her yeri bize Türkiye."

ARKAMIZDA KOCAMAN BİR ÜLKE VAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın menajeri Pelin Çelik, "Yazın başından bu yana çok inanmıştık. İnşallah 2023 yazı gibi olur diye. Brezilya karşısında madalyanın rengini belirleyeceğiz. Takım çok istekli ve keyifli. Arkamızda kocaman bir ülke olduğunun farkındayız ve bunun karşılığını sahada vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

VARGAS: "Her puan her sayı için mücadele ettik. Benim için de Türkiye için de final büyük mutluluk. Brezilya maçı da sayı sayı gidecek zorlu bir maç olacak. Tabi ki bizim hedefimiz altın madalya."

ZEHRA: "3. kez Milletler Ligi finalindeyiz ve üçünde de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Brezilya maçında detaylar şampiyonu belirleyecek. Umarım biz kazanırız."

GİZEM: "Takım olarak gururlu ve mutluyuz. Oynarken biz çok keyif aldık. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Kupayı istiyoruz."