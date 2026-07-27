Milletin sultanısınız, dillere destansınız

Türkiye'nin takım sporlarında en büyük gururu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız bir kez daha tarih yazdı. Filenin Sultanları, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki büyük finalde dünya ikincisi Brezilya'yı 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı ve Türk bayrağını bir kez daha zirveye dikti. Sambacılar'ı23-25, 25-23, 26-24 ve 25-21'lik setlerle3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci defa altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin 15 yüreklikadını, VNL'de 2023 yılında finaldeÇin'i 3-1 yenerek tarihinde ilkkez kupaya uzanmıştı. Milliler, bu zaferle 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya mücadelesinde kaybettiği Brezilya'dan rövanşı da aldı. 5'inci finalini oynayan Sambacılar'a kupayı kucaklama şansını vermedi.



'YÜREKTEN KUTLUYORUM''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayıp tebrik etti. Erdoğan "Hepinizi kutluyorum" derken, Üstündağ ise "Çokteşekkür ediyorum. Kupayı size getireceğiz başkanım" yanıtını verdi. Başkan Erdoğan ayrıca NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın VoleybolTakımımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyasından Sultanlar'ı tebrik etti.



KAHRAMAN VARGAS

Milli voleybolcu Melissa Vargas, Brezilya karşısında olağanüstü bir performans gösterdi ve şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri oldu. Rakibiniadeta tek başına yıkan 1.93'lük devsporcu, 33 sayıyla karşılaşmanın en skorerismi ünvanını aldı. 3 blok ve 3 ace'in yanı sıra hücumda yüzde 93 başarı tutturdu. 26 yaşındaki Vargas, 2023'ün ardından 2026'da da Milletler Ligi'nin MVP (En Değerli Oyuncusu) seçildi. Vargas, maçtan sonra duygularınıTürkçe anlattı: "Çok mutluyum... Harikabir takımız. Herkese teşekkürler."





'HAYALLER BİTMEZ'

"BU ülke bunu hak ediyor" diyen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şöyle devam etti: "Türk voleybolu geldiği noktada kadını ve erkeğiyle muhteşem işler yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen aradı ve tebrik etti. Spor Bakanımız yalnız bırakmadı. Dünyayı dolaştık,kolay olmayacaktı, zor olacaktı.Bu ülkeye bu güzellikleriyaşattıkları için bu takımıtebrik ederim. Burada bitmedi.Hayallerimiz var. Cumhurbaş-kanımıza, Spor Bakanımıza ve tüm ülkemize teşekkür ederiz."





ŞAMPİYONLAR NE DEDİ?

ZEHRA GÜNEŞ: Tansiyonu yüksek bir maçtı. Zor bir maçtı. Çünkü Brezilya çok iyi bir takım. Son topa kadar savaşmamız gerektiğini biliyorduk. Hedefimize ulaştığımıziçin çok mutluyum. Ailemi çok özledim.

Ülkemize dönerken boynumuzda altın madalya ile dönüyoruz.

GIZEM ÖRGE: Dizimde büyük bir ağrıyla maçı oynadım. Bu takımın başardıkları muhteşem. Çok mutluyum, gururluyum.

HANDE BALADIN: Bütün takıma teşekkür ediyorum. Hiç pes etmedik. Her an sahadaydık.

Her an parlıyorduk. Çok gururluyum. Sesimi de kaybettim.



HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM

Milli Takım'ı zaferden zafere taşıyan başantrenör Daniele Santarelli şunları söyledi: "İnsanlar benimle ve kararlarımla ilgili çok fazla konuşuyor. İşimin gerçekten çok zor olduğunu düşünüyorum. Her zaman en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Bir altın madalyadaha kazandık. Bu Türk voleyboluiçin çok büyük bir başarı. Sürekli zirvede kalıyoruz. Çok güçlü bir takımı yendik. Turnuva boyunca sürekli gelişim gösterdik. Gerçekten harika bir performans sergiledik. Oyuncularımlave birlikte yaptığımız işle gururduyuyorum."



İŞTE GURUR TABLOSU

2003 Avrupa ikincisi

2011 Avrupa üçüncüsü

2017 Avrupa üçüncüsü

2018 Milletler Ligi ikincisi

2019 Avrupa ikinci

2021 Avrupa üçüncüsü

2023 Avrupa Şampiyonu

2023 Milletler Ligi Şampiyonu

2023 Dünya Kupası Şampiyonu

2024 Olimpiyat dördüncüsü

2025 Dünya ikincisi

2026 Milletler Ligi Şampiyonu



SIRADA AVRUPA ŞAMPİYONASI VAR

2026 Milletler Ligi'nde mutlu sona ulaşan A Milli Voleybol Takımımız'a durmak yok. Filenin Sultanları, bir sonraki resmi maçına 26 günsonra Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğindedüzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda çıkacak. Turnuvaya 21 Ağustos'ta Letonya sınavıyla başlanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör