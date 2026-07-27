Şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dün Çin'in Makao şehrinde oynanan final maçında Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu oldu.

2023 yılında elde ettiği ilk Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından bir kez daha zirveye çıkan Filenin Sultanları, bugün Türkiye'ye döndü. Filenin Sultanları'nı taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

OSMAN AŞKIN BAK: "YENİ ŞAMPİYONLUKLAR BEKLİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, havalimanında yaptığı konuşmada, "Ülkemize şampiyon olarak dönmek muhteşem. Filenin Sultanları'nı bir alkışlayın, bizlere büyük gurur yaşattılar. Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var, hepsine yürekten alkışlar. Milletimize büyük gurur yaşattılar. Hedefler devam ediyor hocamızın söylediği gibi. Türk sporunda büyük yatırımlar ve büyük tesisler var. Türk sporu hedeften hedefe koşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte Filenin Sultanları'na teşekkür ediyoruz. Yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Onlar büyük bir alkışı, sevgiyi hak ediyorlar. Kocaman alkışlar, sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: "BAŞARI BU ÜLKENİN BAŞARISIDIR"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolu, bugün geldiği noktada Avrupa'nın ve dünyanın 1 numarası. Bu süreçte çok emek verdik, çok çaba harcadık, çok mücadele ettik. Bugün dünyanın 1 numarası olmak kolay değil. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlara da teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı, bu ülkenin başarısıdır. Bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

GİZEM ÖRGE: "KUPAYLA DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Gizem Örge, "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, emek bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, ilk heyecanı gördükten sonra sosyal medyada, televizyonda olsun ülkemizin bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, bizimle aynı gözyaşını görmek gerçekten her emeğe değer. Çok teşekkür ediyoruz. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine." diye konuştu.

DANIELE SANTARELLI: "DAHA FAZLA KUPA ALACAĞIZ"

Örge'nin ardından konuşan Başantrenör Daniele Santarelli, "Herkese merhabalar, burada olmaktan dolayı, böyle karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Harika bir turnuva geçirdik. Gün be gün çok daha iyi oynayıp kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha fazla çalışıp daha fazla kupa alacağız." açıklamasını yaptı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör