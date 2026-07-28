‘Her emeğimize değdi’

ÇIN'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi'ni Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız dün yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na inen kızlar coşkulu bir kalabalık tarafından Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. Kaptan Gizem Örge burada yaptığı konuşmada, "Bu zafer hepimizin. Verdiğimiz her emek bu karşılamaya değer. Ülkemizin de bizimle aynıheyecanı yaşadığını görmek,aynı sevinç gözyaşınıdöktüğüne tanıklıketmek tarifsiz bir duygu.

Ülkemize bir kez daha kupayla geldik. İnşallah nicelerine" dedi. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise "Şimdi sırada Avrupa Şampiyonası var. İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Cumhurbaşkanımız da her aşamasıyla yakından ilgileniyor. Burada da başarımız devam edecek" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör