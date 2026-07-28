İmparator!

Daniele Santarelli dokunuşuyla, Sultanlar dünyaya hükmetti… Henüz 45 yaşında olmasına rağmen kariyerine Avrupa, Dünya ve Milletler Ligi şampiyonlukları sığdıran İtalyan başantrenör, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başında da yükselişini sürdürdü. 27 Aralık 2022'de görevi Giovanni Guidetti'den devralan Santarelli, vatandaşının Milletler Ligi (2018) ve Avrupa Şampiyonası'nda (2019) gümüş madalyalarla finallere alıştırdığı Milli Takım'ı zirveye çıkardı. 2023 ve 2026 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları altın madalyanın sahibi olurken, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda da kızlarımız kürsünün ilk basamağındaydı. 2025 Dünya Şampiyonası finalinde gümüş madalyada kaldı. 2024 Paris Olimpiyatları'nda ilk kez yarı finale ulaşıp 4'üncülük yaşadı. Türkiye ayrıca 2023'te FIVB Dünya Sıralaması'nın zirvesinde yer aldı. A Milli Takım'ın başında 84 resmi maçın 64'ünü kazandı, yaklaşık yüzde 76'lık galibiyet oranı yakaladı. Santarelli'nin başarısı tesadüf değil. Genç hoca, Sırbistan Milli Takımı ile 2022'de Dünya Şampiyonu olmuş, aynı yıl Milletler Ligi'ni de 3. tamamlamıştı. 2017'de göreve geldiği ülkesinin ekibi Imoco Volley Conegliano'da 28 kupa kaldırmıştı. Hırvatistan Milli Takımı ile de 2019 ve 2021'de Avrupa Altın Lig şampiyonlukları yaşadı. 3.5 yılda oynadığı dört büyük finalden üç kupayla ayrılan İtalyan çalıştırıcı, Sultanlar'ın altın çağının en önemli mimarı olmayı sürdürüyor.





'HEDEFLER BİTMEDİ FAZLASINI ALACAĞIZ'

Şampiyon hoca Santarelli, karşılama töreninde mutlu ve gururluydu. İtalyan çalıştırıcı, gelecek için de umutlu konuştu: "Böyle coşkulu karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha fazla kupa alacağız." Sultanlar 4 gün izin yapacak, ardından 21 Ağustos'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına start verecek. Turnuvada son şampiyon apoletiyle yer alacak.



BAK: SIRADA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Milli Takım kafilesini karşılayanlar arasında İstanbul Valisi Davut Gül de vardı. Gül, başarı nedeniyle kızları tebrik etti. Sultanlar'ı Çin'de yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanı OsmanAşkın Bak ise şunları söyledi: "Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Bize büyük bir gurur yaşattılar. Hedefler devam ediyor. Sırada Avrupa Şampiyonası var. Yeni şampiyonluklar bekliyoruz."



GÖKTE HAVA KUVVETLERİ YERDE FİLENİN SULTANLARI

TÜRK Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 2026 Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, hazırladığı özel videoyla kutladı. Paylaşımda, "Milletler Ligi ŞampiyonuFilenin Sultanlarını yürekten kutluyor, gururlaselamlıyoruz" ifadesi kullanıldı. Videoda, akrobasi uçaklarının file üzerinden geçişi yer aldı. Kızların smaçlarıyla, uçakların şovu videoda birbirini tamamladı. Adeta "Gökte Türk Hava Kuvvetleri,yerde Filenin Sultanları" mesajı verildi.



BU GURUR HEPİMİZİN

TÜRKİYE Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) şampiyonu olan Ay-Yıldızlıları kutladı. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy yayınladığı mesajda, "2023'teki o tarihi şampiyonluğun ardından gelen bu yeni zafer, Türk voleybolunun dünya zirvesindeki yerini ne kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Tam 3 yıldır bu muhteşemtakımın yanındayız. Bugün hissettiğimiz mutluluk gerçekten tarifsiz. Bu gurur hepimizin. Bizlere bu büyük sevinci yaşatan tüm sporcularımızı, teknik ekibi ve Voleybol Federasyonu'nu gönülden tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör