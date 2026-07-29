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Giriş Tarihi: 29.07.2026

Ayağınıza taş değmesin

BETÜL USTA BETÜL USTA
Ayağınıza taş değmesin
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Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve sınır ötesinde özveriyle görev yapan Mehmetçik'in, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla hazırladığı özel videolu tebrik mesajını paylaştı. Paylaşımda "Aynı ruh, aynı Türkiye. Biri vatanı korur, biri bayrağızirveye taşır. Vatan nöbetindeki Mehmetçiklerimizden, Milletler LigiŞampiyonu olarak Ay-Yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran FileninSultanları'na mesaj var: 2026 FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğunuz kutluolsun! " ifadesi yer aldı. Milyonlarca izlenen video vatandaştan büyük beğeni ve yorum aldı. Videoya bırakılan "Bu ülkenin korku nedir bilmezevlatları. Bizler de sizlerle her daim gurur duyuyoruz. Allah ne sizin neşampiyon kızlarımızın ayağına taş değdirmesin", "Ülkesinin başarısı içinçalışan herkese selam olsun" mesajları dikkat çekti.

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