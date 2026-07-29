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Giriş Tarihi: 29.07.2026

Milletler Ligi’nde sahne sırası Filenin Efeleri’nde

Milletler Ligi’nde sahne sırası Filenin Efeleri’nde
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A Milli Kadın Voleybol Takımımımızın tarihinde ikinci kez şampiyon olduğu Milletler Ligi'nde mücadele sırası A Milli Erkek Takımımız'a geldi. Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez finallere kaldığı Milletler Ligi'nde ilk maçına bugün Slovenya karşısında çıkacak. Çin'in Ningbo kentindekiBeilun Spor Salonu'ndakimücadele saat 10.00'da başlayacak.Büyük heyecan TRTSpor ve S Sport'tan canlıolarak ekranlara gelecek. Slovenya ile oynadığı son 5 resmi maçı da kaybeden Ay-Yıldızlılar bugün kazanması halinde hem tarihi bir başarıya imza atacak hem de Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı final mücadelesine çıkacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MİLLETLER LİGİ #FİLENİN EFELERİ #SLOVENYA

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Milletler Ligi’nde sahne sırası Filenin Efeleri’nde
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