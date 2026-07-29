Milletler Ligi’nde sahne sırası Filenin Efeleri’nde

A Milli Kadın Voleybol Takımımımızın tarihinde ikinci kez şampiyon olduğu Milletler Ligi
'nde mücadele sırası A Milli Erkek Takımımız'a geldi. Filenin Efeleri
, tarihinde ilk kez finallere kaldığı Milletler Ligi'nde ilk maçına bugün Slovenya
karşısında çıkacak. Çin'in Ningbo kentindekiBeilun Spor Salonu'ndakimücadele saat 10.00'da başlayacak.Büyük heyecan TRTSpor ve S Sport'tan canlıolarak ekranlara gelecek.
Slovenya ile oynadığı son 5 resmi maçı da kaybeden Ay-Yıldızlılar bugün kazanması halinde hem tarihi bir başarıya imza atacak hem de Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı final mücadelesine çıkacak.