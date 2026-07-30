Voleybolda efeler üzdü

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, tarihinde ilk kez katıldığı FIVB Milletler Ligi'ne havlu attı. Çin'de başlayan organizasyonda Filenin Efeleri, çeyrek finalde Slovenya'ya 3-0 yenildi. Milliler, ilk seti 25-21 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, ikinci setin ortasında 12-11 üstün girdi. Rakibinin seri yakalamasına engel olamayan Türkiye, Ahmet ve Lagumdzija'nın devreye girmesiyle sonlara doğru yeniden 23-22 öne geçti. Ancak 9 kez set sayısını çevirmesine rağmen 35-33 kaybederek 2-0 geriye düştü. Son sette de benzer bir senaryo yaşandı. Slovenya, 17-12'lik üstünlük kurarken milliler, etkili hücumlarıyla 20-20'lik eşitlik sağladı. Efeler, 11 kez set için servis atsa da bu şansını değerlendiremedi ve 39-37'lik set sonrası turnuvaya veda etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör