Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Yaz Spor Okulları Şöleni’ne katıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından yaz dönemi spor faaliyetleri kapsamında Yaz Spor Okulları Şöleni programı düzenlendi. Hasbahçe Stadı'nda gerçekleştirilen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sporcular, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölende basketbol, futbol, karate, taekwondo, yüzme, voleybol, güreş, jimnastik, atletizm, okçuluk ve diğer branşlarda eğitim alan çocuklar çeşitli gösteriler sundu. Etkinlik kapsamında başarılı sporculara madalyaları takdim edildi.



"Sporun birleştirici gücü, sporun iyileştirici gücü çok kıymetli, önemli"

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir sporcu olması ve gençlere verdiği değer nedeniyle Türkiye bir spor devri yaşamaktadır. Bugün Türkiye'nin her köşesinde ilçesinde, beldesinde, köyünde spor tesisleri var. Şehirlerinde olimpik tesisler var. Yine Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Takdir edersiniz ki yatırımlar, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri ve pek çok stadyum Türkiye'ye kazandırıldı. Yaz spor okulları çok önemli. Tribündeki anne, babaları görünce gerçekten mutlu oldum. Lütfen çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Spor yapmalarını sağlayın. Özellikle de sporun birleştirici gücü, sporun iyileştirici gücü çok kıymetli, önemli. Çünkü spor çocuklarımızın özgüvenini arttırıyor. Onların kişiliklerinin gelişmesinden, özgüvenlerinin artmasından memnunlar. Dolayısıyla, belediyemizin, bizlerin, bakanlığımızın düzenlediği bu yaz spor okullarına çocuklarımızı bekliyoruz" diye konuştu.



"Yaklaşık olarak 1 milyar TL civarında spor tesisi yatırımını Kağıthane'ye kazandırıyoruz"

Konuşmasının devamında çocukların yüzme öğrenmesinin önemine değinen Bakan Bak, "Özellikle 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle, bu zamana kadar yaklaşık 12 milyon çocuğumuza hizmet ettik. Yüzme bilmeyen bir çocuğun hayatını kaybetmesi, boğulması hepimizi üzer. O yüzden biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'nin dört bir yanında yüzme havuzları yaptık. Şu ana kadar olimpik ve yarı olimpik olmak üzere 700 tane havuzu tamamladık. 150 tanesinin inşaatı devam ediyor. 150 tanesine de başlıyoruz. Yani Türkiye'nin her bir köşesine yüzme havuzları yapmaya devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 1 milyar TL civarında spor tesisi yatırımını Kağıthane'ye kazandırıyoruz. Başkanımızla beraber yenilerini de inşallah kazandıracağız. Çünkü başkanımız ve ekibi çok güzel çalışıyor" diye konuştu.



Mevlüt Öztekin: "Sayın bakanımız sağ olsun destek veriyor, her zaman yanımızda oluyor"

Şölende konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, belediye olarak ilçede yaptıkları yatırımlardan söz ederek, "Sporla ilgili yatırımlarımız devam ediyor. Nurtepe Mahallemiz'e çok güzel bir yüzme havuzu yapıyoruz. Spor kompleksi yapıyoruz. Yakın zamanda inşallah temeli atmış olacağız. Bulunduğumuz Hasbahçe Futbol Sahasını tartan pisti, yine Yahya Kemal Abide-i Hürriyet sahasını, Sadabat sahasını hepsini birebir yeniledik. Şimdi de Mehmet Akif Ersoy Mahallemizdeki futbol sahamızı da yenilemeye başladık. Seyrantepe Mahalle'mizde çok güzel bir yüzme havuzu ve spor kompleksi planımız var. Bu projelerimizde sayın bakanımız sağ olsun destek veriyor. Her zaman yanımızda oluyor. Teşekkürlerimizi Kağıthane adına sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör