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Giriş Tarihi: 1.08.2026 17:28

FIVB Voleybol Erkekler Milletler Ligi'nde finalin adı belli oldu!

FIVB Voleybol Erkekler Milletler Ligi'nin finalinde ABD ile Polonya yarın şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

AA
FIVB Voleybol Erkekler Milletler Ligi’nde finalin adı belli oldu!
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FIVB Voleybol Erkekler Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Polonya, Slovenya'yı 3-0, ABD ise Japonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından finale yükselen iki takım belli oldu.

Günün ilk maçında Polonya, Slovenya'yı 25-16, 25-19, 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final mücadelesinde ise ABD, Japonya'yı 25-19, 23-25, 20-25, 25-19 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenerek finalde Polonya'nın rakibi oldu.

Organizasyonun şampiyonluk mücadelesi yarın TSİ 14.30'da Polonya ile ABD arasında oynanacak. Slovenya ile Japonya ise yine yarın TSİ 10.40'ta üçüncülük maçına çıkacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ABD #POLONYA

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FIVB Voleybol Erkekler Milletler Ligi'nde finalin adı belli oldu!
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