BMW’nin müzesinde ‘El Turco’ imzası var!

Süperbike'ta 2021, 2024 ve 2025 dünya şampiyonu olan, bu sezon Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışan ilk Türk olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu
, çarpıcı açıklamalar yaptı. 2027'de MotoGP'de büyük değişiklikler olacağını söyleyen başarılı sporcu, "Bütün kurallar değişiyor. 1000 cc'den 850 cc'ye geçilecek. Lastikler değişecek, bizim için daha uygun bir motosiklet olacak"
dedi. 2024'te BMW ile sözleşme imzaladığında herkesin "Kariyerini bitireceksin" dediğini hatırlatan Toprak, "Çünkü BMW, güçlü görünen bir marka değildi. Şampiyonluğu elde edince herkes şaşırdı. Şimdi Almanya'daki BMW'nin müzesinde bizim motosikletimiz var. Arkasında 'El Turco' yazıyor, Türk bayrağı da var"
diye konuştu.