Bahattin Sofuoğlu, Superbike’ta tarihi podyumlar yaşamak istiyor!

Dünya Supersport 300 ve Supersport kategorilerinde başarılı podyum sevinçleri yaşadıktan sonra 2 sezondur Superbike'ta mücadele eden Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, değerlendirmelerde bulundu.

Türk motosikletinin gelişimindeki en büyük rol modellerinden Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde çalışmalarına devam ettiğini ifade eden ay-yıldızlı motosikletçi, "Superbike'ta yarışmaktan memnunum. supersport motoru 600 cc, superbike motoru ise 1000 cc, aradaki 400 cc'lik fark ve şampiyonadaki modifikasyonlar nedeniyle motorun gücü ve onu kontrol edebilmek çok daha zor. Ama bu benim keyif aldığım bir mücadele. Kendimi geliştirdiğimi hissediyorum ve bundan dolayı mutluyum." diye konuştu.

"4 yaşından beri motosikletin üzerindeyim" diyen Bahattin Sofuoğlu, babasının doğum günü hediyesi olarak aldığı küçük bir motokros motosikletinin hayatını değiştirdiğini, yaklaşık 20 yıldır motosiklet kullandığını dile getirdi.

İlk yıllarında asfalt pistlerde değil motokrosta yarıştığını aktaran Bahattin Sofuoğlu, 2010 yılında katıldığı Türkiye Motokros Şampiyonası'nda ilk yarışını kazanarak podyuma çıktığını, sezon sonunda da şampiyonluğa ulaştığını belirterek "Daha sonra adım adım ilerledim. Önce supermoto kategorisine geçtim, ardından bugün yarıştığım racing kategorisine geçiş yaptım. Kariyerimi her aşamada geliştirerek ilerledim." ifadelerini kullandı.

"1000 CC'NİN GÜCÜ BENİ DAHA DA MOTİVE ETTİ"

Türk motosiklet tarihine damga vuran Kenan Sofuoğlu'nun kariyerindeki yerinin çok özel olduğunu dile getiren Bahattin Sofuoğlu, "Kenan abi benim için öncelikle bir ağabeyi ifade ediyor. Aynı zamanda örnek aldığım bir insan. Küçüklüğümden beri bana her konuda destek oldu, bugün de olmaya devam ediyor. En ufak bir konuda bile ona danışırım." şeklinde konuştu.

Sakarya'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile Deniz ve Can Öncü kardeşlerle yaptıkları ortak antrenmanların kendilerine önemli katkılar sağladığını da aktaran Bahattin Sofuoğlu, Türk motosikletinin bugün ulaştığı seviyede Kenan Sofuoğlu'nun büyük emeği bulunduğunu söyledi.

Superbike kategorisine geçiş kararını uzun süre düşündüğünü belirten Bahattin Sofuoğlu, İstanbul Park'ta yaptığı ilk 1000 cc antrenmanının belirleyici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Superbike her zaman yarışmak istediğim kategoriydi. İstanbul Park'ta ilk kez 1000 cc motosiklet kullandığımda gücü çok etkiledi. Ancak gerçek Superbike motosikletine geçtiğimde arada dağlar kadar fark olduğunu gördüm. Bu güç beni korkutmadı, tam tersine motive etti. Burada önemli olan o gücü en iyi şekilde kontrol edebilmek. Toprak ağabey bunu yıllarca mükemmel yaptı. Ben de onun gibi motosikleti en iyi şekilde kullanabilmek için kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

"SUPERBIKE'TA DA PODYUMLAR HEDEFLİYORUM"

Supersport 300 ve Supersport kategorilerinde fabrika pilotu olarak yarıştığını hatırlatan Bahattin Sofuoğlu, başarının sabır gerektirdiğini de belirterek şöyle konuştu:

"Her motosiklet yarışçısının hayali fabrika pilotu olmaktır. Ben daha önce fabrika takımında yarıştım ve güzel başarılar elde ettim. Şimdi bağımsız bir takımlayım. Bu yol basamak basamak çıkılıyor. Şu an elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Umarım yeniden fabrika pilotu olurum. Bunun hangi markayla olacağı önemli değil. Hedefim fabrika pilotu olmak ve sonrasında hedeflediğim podyumlara ulaşmak."

Kariyerinde Supersport 300 Dünya Şampiyonası'nda 12 kez podyuma çıktığını ve dünya üçüncülüğü elde ettiğini hatırlatan Bahattin Sofuoğlu, ardından mücadele ettiği Supersport kategorisinde de 4 kez podyuma çıktığını ve Avrupa şampiyonluğu yaşadığını söyledi.

Odak noktasının Dünya Superbike Şampiyonası olduğunu ifade eden milli sporcu, "Benim için yollar zaten Superbike'ı gösteriyordu, öncelikli hedefim Superbike'ta podyuma çıkmak. Eğer bunu başarırsam Supersport 300, Supersport ve Superbike kategorilerinin üçünde de podyuma çıkan ilk Türk sporcu olacağım. Daha sonra hedefim şampiyonluk. Bunu başarırsam Toprak Razgatlıoğlu'ndan sonra Superbike Dünya Şampiyonası'nı kazanan ikinci Türk sporcu olabilirim." diye konuştu.

Yeni markaların da üst düzey organizasyonlara yatırım yaptığını belirten milli sporcu, "Kenan abi ve Toprak abi BMW'ye inandı ve bunu bütün dünyaya gösterdiler. Umarım bir gün ben de farklı bir markayla benzer bir başarı hikayesi yazabilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Superbike'taki ilk yıllarını öğrenme süreci olarak gördüğünü dile getiren Bahattin, "Şu anda tek hedefim Superbike'ta iyi sonuçlar almak, ardından fabrika pilotu olmak ve sonrasında podyumlara çıkmak istiyorum. Superbike'a geçtikten sonra podyuma çıkmayı gerçekten özledim. Kendime sürekli meydan okuyorum. Zorlandıkça bunun bana yeni şeyler öğreteceğine inanıyorum. Kolay değil ama çalışmaya devam, umarım zamanla çok daha büyük başarılara ulaşırım." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör