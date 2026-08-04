Formulaz nefes kesti

Karadeniz
'in gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, bu yıl da Rize
'nin Ardeşen
ilçesine bağlı Tunca beldesinde renkli görüntülere sahne oldu. Bölgeye özgü kültürel mirası yeni nesillere taşıyan ve bu yıl 16. kez gerçekleştirilen etkinlikte, el yapımı tahta arabalar Tunca'nın yokuşlarındaki 1.400 metrelik yeni parkurda mücadele etti. Yarışın sonunda kadınlar kategorisinde Pınar Aytemiz, erkekler kategorisinde de Fatih Çukur zafere ulaştı. Tasarım Ödülü'nün sahibi ise Turan Selimoğlu oldu.