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Giriş Tarihi: 4.08.2026

Formulaz nefes kesti

Formulaz nefes kesti
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Karadeniz'in gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, bu yıl da Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde renkli görüntülere sahne oldu. Bölgeye özgü kültürel mirası yeni nesillere taşıyan ve bu yıl 16. kez gerçekleştirilen etkinlikte, el yapımı tahta arabalar Tunca'nın yokuşlarındaki 1.400 metrelik yeni parkurda mücadele etti. Yarışın sonunda kadınlar kategorisinde Pınar Aytemiz, erkekler kategorisinde de Fatih Çukur zafere ulaştı. Tasarım Ödülü'nün sahibi ise Turan Selimoğlu oldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#RİZE #ARDEŞEN #KARADENİZ

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Formulaz nefes kesti
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